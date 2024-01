CPI Property Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cpi Property war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien spiegeln dies wider. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Cpi Property.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Cpi Property. Die Redaktion vergibt daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie im Vergleich zur Norm unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass sie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt einen Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für den RSI bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren, insbesondere der gleitende Durchschnitt für 50 und 200 Tage, zeigen, dass die Cpi Property-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 0,9 EUR, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,91 EUR liegt. Beide Werte weisen nur geringfügige Abweichungen auf, was zu der neutralen Bewertung führt.

Insgesamt deutet das Anleger-Sentiment, der Buzz in den sozialen Medien, der Relative Strength-Index und die trendfolgenden Indikatoren auf eine neutrale Bewertung der Cpi Property-Aktie hin.