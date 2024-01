CPI Property Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit vor allem die Aktie von Cpi Property diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Cpi Property beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index, kurz RSI, herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Cpi Property liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cpi Property mit 0,93 EUR derzeit +2,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,33 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer präzisen Analyse frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Cpi Property in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Cpi Property wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.