CPI Property-Aktie: Bekanntgabe des Ergebnisses

Dieses Dokument ist eine unverbindliche Übersetzung in englischer Sprache. Das einzige verbindliche Dokument ist die am 16. August 2022 veröffentlichte deutsche Fassung. HINWEIS: AKTIONÄRE der S IMMO AG, deren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt außerhalb der Republik Österreich liegt, sollten die Angaben in Abschnitt 7.4 des Angebotsdokuments beachten. PFLICHTIGES ÜBERNAHMEANGEBOT gemäß §§ 22 ff. des österreichischen Übernahmegesetzes von CPI PROPERTY… Hier weiterlesen