CPI PROPERTY GROUP-Aktie: Abschaffung der Stimmrechtsbeschränkung in den Statuten der S IMMO AG genehmigt!

Die 33. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO hat am 1. Juni 2022 mit einer Mehrheit von 98,44 % des anwesenden Kapitals für die Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung in der Satzung der S IMMO gestimmt. Kontrollierende Beteiligung an der S IMMO Nach Erhalt aller fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen, die für die Erlangung der alleinigen Kontrolle der CPIPG über die S IMMO erforderlich sind, wurde… Hier weiterlesen