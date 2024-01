CPI Card Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie von Cpi Card hat in Bezug auf die Dividendenrendite der Branche Computer & Peripheriegeräte einen geringeren Ertrag zu verzeichnen. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 %, was 11546,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt ausmacht. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Cpi Card von Analysten insgesamt positiv bewertet. Es gab 1 positive und 0 negative Einstufungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 19,07 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Cpi Card.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Cpi Card-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 24,1 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 19,07 USD wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,24 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie von Cpi Card eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cpi Card liegt bei 49,52 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der längerfristige RSI25 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da er bei 42,76 liegt. Somit erhält die Aktie von Cpi Card auch für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.