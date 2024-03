CPI Card Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cpi Card gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung zum Anleger-Sentiment ab.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Cpi Card liegt bei 71,74, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt mit 60,69 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die Aktie von Cpi Card wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung als "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 positiv, 0 neutral, 0 negativ). Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 40 USD, was in Verbindung mit dem aktuellen Schlusskurs von 15,36 USD eine erwartete Kursentwicklung von 160,42 Prozent ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Cpi Card in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Cpi Card daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.