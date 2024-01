CPI Card Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Im zurückliegenden Jahr haben Analysten die Cpi Card Aktie 1 Mal mit "Gut", 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch beschäftigen sich die Analysten mit dem aktuellen Kurs von 19,07 USD und erwarten eine negative Entwicklung von -100 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel von 0 USD entsteht. Aufgrund dieser Einschätzung wird die Bewertung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Cpi Card festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen nicht signifikant verändert.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Cpi Card Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,77 Prozent erzielt, was 54,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Aktie aktuell 44,74 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Analysen zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,3, was 86 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Gut".