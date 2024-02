CPI Card Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktie von Cpi Card wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Cpi Card beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11349,16 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage bezüglich der Aktie von Cpi Card in den sozialen Medien, weshalb das Sentiment als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Cpi Card eine Performance von -49,18 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt nur um -0,93 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -48,24 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Cpi Card 626,6 % unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.