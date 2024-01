CPI Card Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Cpi Card eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer guten Einschätzung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer guten Gesamtbewertung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Cpi Card im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,77 Prozent erzielt, was 55,01 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Computer & Peripheriegeräte" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -0,81 Prozent, und Cpi Card liegt aktuell 44,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung rund um die Aktie von Cpi Card wider. Sowohl die Kommentare als auch die Meinungen in den letzten Wochen waren größtenteils negativ, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende weist Cpi Card eine Rendite von 0 Prozent auf, was 11546,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 11546 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.