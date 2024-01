CPI Aerostructures Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cpi Aerostructures liegt bei 68,97 und deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat zunehmend ein, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cpi Aerostructures-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Cpi Aerostructures mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (16,95 %) niedriger zu bewerten. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen fand jedoch weder eine positive noch eine negative Diskussion über das Unternehmen Cpi Aerostructures statt, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.