CPI Aerostructures Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Cpi Aerostructures verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,69 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Performance von Cpi Aerostructures um 258,77 Prozent unter dem Durchschnitt von 244,08 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung beträgt 406,6 Prozent, wobei Cpi Aerostructures aktuell 421,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Cpi Aerostructures aktuell mit einem Wert von 91,67 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 41, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Cpi Aerostructures war in den vergangenen Tagen neutral, wobei die Diskussion an vier Tagen positiv und an drei Tagen negativ geprägt war. In den letzten Tagen drehte sich die verstärkte Diskussion der Anleger jedoch vermehrt um negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie führt.

Obwohl sich die Stimmung für Cpi Aerostructures in den letzten Wochen kaum verändert hat, wurde eine erhöhte Diskussionsaktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine insgesamt positive "Gut"-Bewertung.