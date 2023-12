CPI Aerostructures Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Cpi Aerostructures hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor deutlich unterdurchschnittlich entwickelt. Mit einer Rendite von -20,31 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 167 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 238,25 Prozent, wobei Cpi Aerostructures mit 258,56 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Cpi Aerostructures derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,97 Prozent. Verglichen mit ähnlichen Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche beträgt die Differenz -16. Infolgedessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Cpi Aerostructures-Aktie ist neutral. In den sozialen Medien wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit dem Unternehmen befasst. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Cpi Aerostructures als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cpi Aerostructures-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,67 und ein Wert für den RSI25 von 39,68. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

