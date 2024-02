CPI Aerostructures Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Cpi Aerostructures befindet sich derzeit mit einem Kurs von 2,6 USD -1,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -19,25 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Cpi Aerostructures-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche zeigte die Cpi Aerostructures in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -422,83 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance des Unternehmens um 259,25 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Cpi Aerostructures überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,21, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Cpi Aerostructures-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.