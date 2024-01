CPH Chemie & Papier Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Cph Chemie & Papier ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Cph Chemie & Papier-Aktie ein Durchschnitt von 85,81 CHF für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 85 CHF, was einer Abweichung von -0,94 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 81,64 CHF wird als neutral bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Cph Chemie & Papier im Vergleich zur Branche Papier & Forstprodukte eine höhere Dividendenrendite von 5,45 % auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,68 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche hat die Cph Chemie & Papier-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,91 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Cph Chemie & Papier um 16,91 Prozent über dem Durchschnittswert.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher positive Bewertungen in den Kategorien Anleger-Stimmung, technische Analyse, Dividende und Branchenvergleich Aktienkurs.