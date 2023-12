CPH Chemie & Papier Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cph Chemie & Papier liegt derzeit bei 4, was darauf hindeutet, dass die Börse 4,2 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 86 Prozent. Das durchschnittliche KGV im Bereich "Papier & Forstprodukte" beträgt derzeit 31, was zeigt, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Cph Chemie & Papier im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,39 Prozent erzielt, was 11,77 Prozent über dem Durchschnitt der Branche ("Papier & Forstprodukte") liegt. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 80,4 CHF um -6,77 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (86,24 CHF) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezogen auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (80,4 CHF) nur um -0,78 Prozent vom Durchschnitt (81,03 CHF) abweicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cph Chemie & Papier derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 44,44 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI bei 51,92 Punkten. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Cph Chemie & Papier-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik und des Relative Strength Index.

