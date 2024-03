CPH Chemie & Papier Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Diskussionen über Cph Chemie & Papier in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Cph Chemie & Papier bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cph Chemie & Papier daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

In technischer Hinsicht ist die Aktie von Cph Chemie & Papier -4,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -1,55 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet ist Cph Chemie & Papier im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Papier & Forstprodukte) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,39, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,94 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.