CPH Chemie & Papier Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Cph Chemie & Papier liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 63,64 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

In punkto Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cph Chemie & Papier mit einem Wert von 4,2 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und erhält daher auf fundamentalen Kriterien ein "Gut".

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Cph Chemie & Papier mit 80 CHF aktuell 1,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, -7,35 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Cph Chemie & Papier festgestellt werden konnte. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält Cph Chemie & Papier daher insgesamt ein Rating von "Neutral".