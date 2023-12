CPH Chemie & Papier Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Cph Chemie & Papier-Aktie schloss am letzten Handelstag bei 80,8 CHF, was einem Unterschied von -6,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt von 86,17 CHF der letzten 200 Handelstage entspricht. Aufgrund dieses negativen Unterschieds erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Darüber hinaus wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, und der Schlusskurs von 81,09 CHF liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cph Chemie & Papier-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" erzielte die Aktie eine Rendite von 7,39 Prozent im vergangenen Jahr, was 11,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese Überperformance führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Die Dividendenrendite der Cph Chemie & Papier-Aktie beträgt 5,45 Prozent, was 1,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sowohl der 7-Tage-RSI (53,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,25 Punkte) darauf hinweisen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Cph Chemie & Papier-Aktie daher Bewertungen von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht, "Gut" im Branchenvergleich Aktienkurs und "Neutral" für die Dividendenrendite sowie den Relative Strength Index.