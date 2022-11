CPHI Frankfurt 2022: Deutschland 'ist weltweit das beste Land für pharmazeutische Qualität'.

Frankfurt, Deutschland und Amsterdam (ots/PRNewswire) -Deutschland steht in der einflussreichen CPHI Pharma Survey an der Spitze und lässt die nächsten europäischen Konkurrenten hinter sichDie weltgrößte Pharmaveranstaltung, CPHI Frankfurt (http://www.cphi.com/europe), wird heute in der Frankfurter Messe eröffnet. Tausende von Unternehmen aus der ganzen Welt nehmen daran teil, denn laut einem neuen, einflussreichen Branchenbericht stehen deutsche Hersteller bei der Qualität ihrer pharmazeutischen Produktion an der Spitze. Der 90-seitige CPHI-Bericht (https://www.cphi-online.com/46/resourcefile/13/19/61/CPHI%20AR%202022%20Master%202-3d.pdf) fasst die Ergebnisse von mehr als 400 globalen Unternehmen zusammen, wobei Deutschland im Jahr 2022 einen Leistungssprung verzeichnet.Deutschland hat die Vereinigten Staaten überholt - nachdem es in den letzten beiden Publikationen zurückgefallen war - und wurde in der CPHI-Umfrage, die nun zum sechsten Mal durchgeführt wird, als das Land mit den besten Leistungen bei der Qualität der 'Wirkstoffherstellung' und der 'Biologikaverarbeitung' eingestuft. Deutschland wurde auch als führendes Land für das 'Wissen seiner pharmazeutischen Fachkräfte' gelobt und landete bei der Qualität der 'Herstellung von Fertigarzneimitteln' nur knapp hinter den Vereinigten Staaten.Die Ergebnisse sind ein enormer Ansporn für die deutsche Industrie, welche mit steigenden Energiekosten zu kämpfen hat, während die globale Pharmaindustrie zu ihrem jährlichen Meeting auf der CPHI Frankfurt anreist. Beim letzten Mal, als die Veranstaltung in Frankfurt stattfand, waren fast 50.000 Führungskräfte aus Pharmaindustrie anwesend, darunter Vertreter aller 100 weltweit führenden Pharmaunternehmen.Die jährliche CPHI-Umfrage wird von der globalen Pharmaindustrie als Indikator für die Stärken der einzelnen Länder angesehen und gilt weithin als Schlüsselindikator für die Aussichten im kommenden Jahr.Bezeichnenderweise hat Deutschland alle anderen europäischen Länder hinter sich gelassen und gilt nun als das Land mit dem weltweit besten Ansehen für die pharmazeutische Produktion. Ein überraschendes Ergebnis ist, dass Deutschland von globalen Führungskräften auch als Land mit dem drittbesten 'Wachstumspotenzial' eingestuft wurde - was laut den Forschern ein Indikator für die mittelfristigen Aussichten eines Landes ist.Der Venture Capital-Analyst des Berichts stellte fest, dass weltweit mehr als 1 Billionen Dollar 'geparktes Kapital' in Biotechnologieunternehmen vorhanden ist, was der deutschen Auftragsfertigungsindustrie weiteren Auftrieb gibt. Es wird erwartet, dass dieses Kapital im Laufe des nächsten Jahres in die Pharmaproduktion fließen wird, was zu einem enormen Anstieg der Nachfrage und der Marktbewertungen führen wird."Die globale Pharmaindustrie trifft sich diese Woche in Frankfurt, und viele von ihnen sind auf der Suche nach neuen Partnern in der Lieferkette - daher ist es äußerst positiv, dass die deutschen Hersteller bei der Eröffnung der Veranstaltung an der Spitze der Rangliste stehen. Die Aussichten für alle Unternehmen, die an der Herstellung innovativer Arzneimittel beteiligt sind, sind äußerst positiv. In der Tat hat Deutschland in den Qualitätskategorien für Wirkstoffe und Biologika die höchsten Werte in der Geschichte unserer Umfrage erzielt. Die Partnerschaften, die in dieser Woche geschlossen werden, werden der deutschen Pharmaindustrie einen erheblichen Auftrieb geben und dem Land in den nächsten Jahren Kapital zuführen. Wir ermutigen jeden, der in der pharmazeutischen Produktion tätig ist, an der Konferenz teilzunehmen", added fügte Adam Andersen, Executive Vice President von Informa Markets, hinzu.https://www.cphi.com/europe/en/home.html (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cphi.com%2Feurope%2Fen%2Fhome.html&data=05%7C01%7Cprninternationaldesk%40cision.com%7C444f38f6da974fdccc1f08dabb83bb84%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638028471709561279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kbo4t0HkCubM3RAvbyb%2FVUNqR6qFip0GvY9ucS%2BkrHU%3D&reserved=0)Hinweise für RedakteureÜber CPHICPHI ist die führende globale Community für pharmazeutische Fachleute, Hosting ein Portfolio digitaler und persönlicher Kontaktmöglichkeiten in der gesamten Pharma-Lieferkette. Über CPHICPHI ist die führende globale Community für pharmazeutische Fachleute, Hosting ein Portfolio digitaler und persönlicher Kontaktmöglichkeiten in der gesamten Pharma-Lieferkette. Die Weiterentwicklung unserer Veranstaltungen zu einem integrierten digitalen Paket bedeutet, dass die Branche mehr Zeit, mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten hat, sich zu treffen, zu lernen und Kontakte zu knüpfen. CPHI ist die weltweit wichtigste Pharma-Veranstaltungsreihe mit der größten Community, und unser Ziel ist es, die Pharmaindustrie proaktiv zu inspirieren, zielgerichtete Partnerschaften einzugehen.At the Heart of Pharma: Menschen und Unternehmen aus der ganzen Welt verbinden. Im Herzen der Pharmabranche agieren wir als Katalysatoren für Branchenentwicklungen