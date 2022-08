COUNTDOWN ZUR ITE HCMC 2022 - WO DIE TOURISMUSINDUSTRIE „GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT STREBT"

Ho Chi Minh City, Vietnam (ots/PRNewswire) -Die ITE HCMC 2022 – die größte internationale Tourismusveranstaltung in Vietnam und der Mekong-Region – findet vom 08. bis 10. September im Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam statt.Es wird erwartet, dass die ITE HCMC 2022 ein Treffpunkt für die Tourismusindustrie sein wird, um Kontakte zu knüpfen und den Fremdenverkehr in Vietnam und der Mekong-Subregion zu fördern. Tausende von inländischen und internationalen Delegierten, die NTOs und Tourismusbehörden, Reisebüros, Fluggesellschaften, Hotels und Resorts sowie Branchenexperten aus 41 Provinzen und Städten in Vietnam und 10 Ländern und Territorien sind, werden erwartet.Die ITE HCMC ist die einzige internationale Tourismusveranstaltung in Vietnam, die das Hosted Buyer Program organisiert, das internationalen Tourismusunternehmen, die ihr Geschäft ausbauen und Touristen nach Vietnam bringen wollen, eine Chance bietet. Aus Tausenden von Anmeldungen hat das Organisationskomitee über 150 internationale Einkäufer aus 18 Ländern und Territorien ausgewählt und eingeladen. Damit verspricht die 16. ITE HCMC mehr als 6.000 B2B-Treffen zwischen Einkäufern und Ausstellern.Für die drei Tage der ITE HCMC 2022 werden mehr als 22.000 Besucher erwartet, darunter 10.000 Fachbesucher und 12.000 interessierte Privatbesucher.Nguyen Thi Anh Hoa, Direktorin der Tourismusabteilung von Ho-Chi-Minh-Stadt, erklärte: „Als die führende internationales Tourismusveranstaltung im Land verbessert die ITE HCMC 2022 ständig Umfang und Qualität und verpflichtet sich, Tourismusbehörden und Unternehmen bei der Werbung für in- und ausländische Touristen zu begleiten und die Erholung des Tourismus in Vietnam und der Region aktiv zu fördern. Ho-Chi-Minh-Stadt hat das Privileg, Veranstalter der Asien- und Ozeanien-Gala Zeremonie des World Travel Award 2022 zu sein. Dies stärkt die Position von Ho-Chi-Minh-Stadt auf der Weltkarte des Tourismus."Veranstaltungshöhepunkte- Vietnam MICE Forum – in Zusammenarbeit mit EuroCham Vietnam und Nova Hospitality.- Vietnam-Nacht „Dear Gạo" x Preisverleihung World Travel Award.- Tourismus-Nacht: Kambodscha-Nacht (8. Sep.) und Korea-Nacht (9. Sep.).- Seminare über wichtige und potenzielle Tourismusmärkte (Indien und Naher Osten); digitale Transformation im Tourismus; Destinationsmarketing.Die ITE HCMC 2022 fühlt sich geehrt, von führenden Unternehmen unterstützt zu werden:- Diamant Sponsoren: Vietnam Airlines – Vietnam's Offizielle Fluggesellschaft; Saigontourist Group- Gold Sponsoren: GEM Center, ACV, Nova Hospitality, Renaissance Riverside Saigon.- Andere Sponsoren: Bamboo Airways, Vietjet Air, Vietravel, Sofitel, Dien Quan Entertainment, PRNewswire und viele mehr.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.itehcmc.travel.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1881450/ITE_HCMC_2022___PRNewswire_2_photo.jpgPressekontakt:Linh Pham,ptplinh.sdl@tphcm.gov.vnOriginal-Content von: Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center, übermittelt durch news aktuell