COUNTDOWN ZUM 26. WELTENERGIEKONGRESS BEGINNT MIT DER FREIGABE DER UMFRAGE DES WELTENERGIERATES UNTER DEN GLOBAL ENERGY LEADERS

London und Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -- Umfrage des Rates zeigt sich verstärkendes Alarmsignal in Bezug auf die Geschwindigkeit und den Verlauf des Energiewandels- Unter dem Motto „Energie für Menschen und den Planeten neu gestalten" (https://worldenergycongress.org/rotterdam/programme/) wird der Kongress eine wichtige Gelegenheit bieten, Lösungen zu finden, die das heutige System in Ordnug bringen könnten.- Ankündigung mit Bekanntgabe der ersten Redner und Registrierung eröffnet (http://www.worldenergycongress.org/)Der Countdown zum 26. Weltenergiekongress, der vom 22. bis 25. April 2024 in Rotterdam statt findet, hat heute begonnen, da der Weltenergierat mit der Registrierung (http://www.worldenergycongress.org/) beginnt und die Ergebnisse seiner neuesten Pulse-Umfrage veröffentlicht.Die Umfrage, die die Ansichten von über 700 führenden Vertretern der globalen Energiegemeinschaft widerspiegelt, zeigt dass zwei Drittel der Befragten über das Tempo der Energiewende besorgt sind, fast doppelt so viele wie in der Studie des Rates vom April 2022. Besonders besorgniserregend sind die unzureichenden Bottom-up-Maßnahmen: 35 % der Befragten gaben an, dass Einzelpersonen und Gemeinden in die Lage versetzt werden sollten, die Umstellungen anzuführen. 43 % der Befragten sehen die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erschwinglichkeit und dem Zugang zu moderner Energie als die wichtigsten Aspekte bei der Gewährleistung eines fairen Systems.Unter dem Motto „Redesign Energy for People and Planet" (Neugestaltung der Energie für Mensch und Planet) werden insgesamt 18.000 Teilnehmer zusammenkommen, um Lösungen zu erörtern und zu finden, die ein Energiesystem in Ordnung bringen könnten, das nicht mehr den Bedürfnissen der Gesellschaften entspricht, für die es konzipiert wurde.Heute werden die ersten bestätigten Redner bekannt gegeben, darunter:- Amina Mohamed, stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen und Vorsitzende der Gruppe für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen- Ahmed Aboutaleb, Bürgermeister von Rotterdam- Patrick Pouyanné, CEO von Total Energies- Phyllis Omido, Gründerin des Centre for Justice, Governance and Environmental Action- John Elkington, Gründer und Chief Pollinator von Volans- Kim Yin Wong, Group President und CEO von SembcorpDr. Angela Wilkinson, Generalsekretärin und CEO des Weltenergierates, sagte:„Die Ergebnisse unserer Pulsumfrage zeigen, dass die regionalen Prioritäten unterschiedlich sind und die Mehrheit der Befragten der Meinung ist, dass das weltweite Energiesystem nicht mehr zweckmäßig ist. Die führenden Köpfe der Energiewende sind besorgt, dass wir uns zu langsam bewegen und der beste Weg nach vorne darin besteht, mehr Menschen, verschiedene Gemeinschaften und Sektoren einzubeziehen, um eine gerechtere und weitreichendere Energiewende zu vollbringen.„Der Kongress wird zeigen, dass die Energiewende in allen Regionen der Welt stattfindet. Wir werden uns für einen inklusiven und generationenübergreifenden Dialog einsetzen, neue Ideen austauschen, wie und mit wem die Umsetzungslücken geschlossen werden können, Trilemma-Lösungen fördern und transformatorische Kooperationen feiern."Medienanfragen:Medienanfragen richten Sie bitte an worldenergycouncil@fticonsulting.com +44 (0)20 3727 1000.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/countdown-zum-26-weltenergiekongress-beginnt-mit-der-freigabe-der-umfrage-des-weltenergierates-unter-den-global-energy-leaders-301805272.htmlOriginal-Content von: World Energy Council, übermittelt durch news aktuell