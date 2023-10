COSRX kündigt exklusive Angebote für Hautpflegeprodukte während der Amazon Prime Big Deal Days 2023 an

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Beauty-Enthusiasten, machen Sie sich bereit zum Jubeln! COSRX, eine bei Dermatologen beliebte Hautpflegemarke, wird an den Amazon Prime Big Deal Days 2023 teilnehmen und unglaubliche Rabatte auf einige ihrer beliebtesten Produkte anbieten. Vom 10. bis zum 11. Oktober 2023 haben alle Mitglieder die Möglichkeit, bei einer großen Auswahl an Beauty-Produkten zu sparen, dazu zählen:- Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K): Bis zu 24 % reduziert- Advanced Snail 92 All in One Cream (https://www.amazon.de/dp/B01LEJ5MSK): Bis zu 26 % reduziert- AHA/BHA Clarifying Treatment Toner (https://www.amazon.de/dp/B00OZ63ODA): Bis zu 45 % reduziertDie Amazon Prime Big Deal Days 2023 sind eine fantastische Gelegenheit, in die Selbstpflege zu investieren und sich selbst zu verwöhnen. Ganz gleich, ob Sie sich auf die bevorstehende kalte Jahreszeit vorbereiten, Ihre Beauty-Essentials auffüllen oder frühzeitige Weihnachtsgeschenke planen, wir haben alles, was sie brauchen.Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K)Mit über 50 Millionen Aufrufen auf TikTok ist die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence von COSRX (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K) sowohl bei Prominenten als auch in der Hautpflegewelt für ihre feuchtigkeitsspendenden und die Hautbarriere stärkenden Eigenschaften beliebt. Die virale Essenz kann bei Hautproblemen wie Trockenheit, entzündeter und gereizter Haut, Aknenarben, feinen Linien und Fältchen hilfreich sein.Seit über fünf Wochen in Folge steht sie auf Platz 1 des Amazon Bestseller Rankings (BSR) in der Kategorie Schönheit & Körperpflege. Amazon-Käufer lieben die virale Essenz so sehr, dass sie ihr fast 51.000 perfekte Bewertungen gegeben haben.Kein Schneckenschleim-Produkt ist beliebter als die Snail Mucin Essence von COSRX (https://www.amazon.de/dp/B00PBX3L7K) und momentan ist das K-Beauty-Produkt stark reduziert. Die bei Prominenten beliebte Essenz schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und kann Ihre Beauty-Routine im Herbst kostengünstig auffrischen.Advanced Snail 92 All in One Cream (https://www.amazon.de/dp/B01LEJ5MSK)Ob Sie es glauben oder nicht: Schneckenschleim scheint im Moment der Superstar unter den Inhaltsstoffen von Schönheitsprodukten zu sein. Angereichert mit 92 % Schneckenschleim verspricht diese Creme, Feuchtigkeit zu spenden und den Teint aufzupolstern sowie zu verbessern, indem sie die Hautbarriere repariert und gereizte und empfindliche Haut beruhigt.Rezensenten schwärmen davon, dass die leichte Textur der Advanced Snail 92 All in One Cream von COSRX (https://www.amazon.de/dp/B01LEJ5MSK)perfekt zum Aufschichten geeignet ist, um den begehrten „Glass Skin"-Look mit lang anhaltender Feuchtigkeit zu erzielen. Aber das ist noch nicht alles: Diese All-in-One-Creme nährt die Haut und füllt sowie polstert sie auf, ohne einen fettigen Rückstand zu hinterlassen.AHA/BHA Clarifying Treatment Toner (https://www.amazon.de/dp/B00OZ63ODA)Dieser bewährte Toner ist ein unkompliziertes Produkt, das Sie in Ihr Arsenal zur Aknebekämpfung aufnehmen können. Die Anwendung umfasst nur einen schnellen und unkomplizierten Schritt, der sogar in die einfachste Hautpflegeroutine eingebaut werden kann und einen großen Unterschied macht. Wenn Sie mit verstopften Poren, Mitessern und Akneausbrüchen zu kämpfen haben, dann kann der COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner (https://www.amazon.de/dp/B00OZ63ODA) eine Lösung sein. Das Produkt kombiniert sowohl AHAs als auch BHAs, um die Haut zu peelen, aufzuhellen, fettige Haut unter Kontrolle zu bringen und Ausbrüche zu reduzieren. Weiße Weidenrinde wirkt entzündungshemmend und hilft bei der Behandlung aktiver Akneausbrüche, was diesen vielseitigen Toner mit zahlreichen Wirkstoffen zu einem überraschenden Kraftpaket macht.Lassen Sie sich diese exklusiven Angebote während der Amazon Prime Big Deal Days 2023 nicht entgehen. Decken Sie sich mit Ihren Lieblingsprodukten von COSRX ein und bringen Sie Ihre Hautpflegeroutine auf ein neues Niveau. Besuchen Sie den COSRX-Shop auf Amazon und erleben Sie die Beauty-Revolution selbst.Informationen zu COSRX:Mit seinen wirksamen und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen hat sich COSRX schnell zu einer der beliebtesten Hautpflegemarken Amerikas entwickelt. Mit einer minimalen Anzahl hochwirksamer natürlicher Extrakte in konzentrierter Dosis liefern COSRX-Produkte sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie braucht, ohne die Zugabe unnötiger Inhaltsstoffe. Sie finden die meistverkauften Hautpflegelösungen von COSRX bei Einzelhändlern im ganzen Land.Instagram: https://www.instagram.com/cosrxTikTok: https://www.tiktok.com/@cosrx_officialOffizielle Website von COSRX: https://www.cosrx.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2242909/COSRX.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosrx-kundigt-exklusive-angebote-fur-hautpflegeprodukte-wahrend-der-amazon-prime-big-deal-days-2023-an-301952414.htmlPressekontakt:Hye In Lee,lhaein@cosrx.co.krOriginal-Content von: COSRX, übermittelt durch news aktuell