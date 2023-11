COSRX enthüllt Angebote für die bahnbrechende Hautpflege bei kaltem Wetter: Frühzeitiger Zugang zu den Black Friday-Angeboten von Amazon für Hautpflege-Enthusiastinnen und -Enthusiasten

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berlin (ots/PRNewswire) -Die bei Dermatologinnen und Dermatologen beliebte Marke COSRX gilt als Vorreiter in der Hautpflege bei kaltem Wetter und hat die Weichen gestellt. Die COSRX Black Friday Beauty Deals 2023 haben uns früher als geplant erreicht und bieten Hautpflege-Enthusiastinnen und Enthusiasten zusätzliche Zeit, um von allen Aktionen zu profitieren, die bis zum Cyber Monday – also bis zum 27. November 2023 – weiterlaufen.Entdecken Sie zahlreiche BFCM-Angebote, die einen Platz in Ihrem Warenkorb wert sind:- Die Retinol 0.1 Creme (https://www.amazon.de/dp/B0BLH3RWW4) Bis zu 48 % Rabatt- AHA/BHA Clarifying Treatment Toner (https://www.amazon.de/dp/B00OZ63ODA) Bis zu 47 % RabattDie Retinol 0.1 Creme (https://www.amazon.co.uk/dp/B0BLH3RWW4)Die Retinol 0.1 Creme (https://www.amazon.co.uk/dp/B0BLH3RWW4), eine Kombination aus Retinol, feuchtigkeitsspendendem Panthenol, Vitamin E und Adenosin, ist eine vielseitige Lösung zur Verringerung von Falten, feinen Linien und Poren. Seine bemerkenswerten Fähigkeiten erstrecken sich auf die Verbesserung der Hautelastizität, die Vorbeugung von Akne und das Verblassen von Narben und machen es zu einem herausragenden Produkt auf dem Hautpflegemarkt.Die leichte und nicht klebende Formel sorgt für ein angenehmes Auftragen, während die hypoallergene und dermatologisch getestete Formel den Anwenderinnen und Anwendern zusätzliche Sicherheit gibt.Eine Kundin (https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R16ELMH0O2Q5VM/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B0B5DKJ8TS) schwärmte: „Ich mache keine Witze, wenn ich sage, dass dieses kleine Ding es in sich hat. Als ich es das erste Mal benutzt habe, konnte ich nicht glauben, wie weich meine Haut am nächsten Morgen war, wie ein weicher Babypopo. Ich habe es gekauft, um im Sommer eine Pause vom verschreibungspflichtigen Tretinoin zu machen, um meiner Haut eine Sommerpause zu gönnen ;) denn meine Haut wird etwas empfindlicher und trockener, wenn ich Tretinoin über einen längeren Zeitraum verwende, und auch wenn dieses Produkt nicht so stark ist wie Tretinoin, ist es sehr feuchtigkeitsspendend und exfoliert meine Haut leicht, ohne dass sie trocken und spröde wird. Es lohnt sich auf jeden Fall."AHA/BHA Clarifying Treatment Toner (https://www.amazon.de/dp/B00OZ63ODA)Der COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner (https://www.amazon.de/dp/B00OZ63ODA) kombiniert sowohl AHAs als auch BHAs, um die Haut zu reinigen, sie zum Strahlen zu bringen, fettige Haut unter Kontrolle zu bringen und Ausbrüche zu reduzieren. Weiße Weidenrinde wirkt effektiv entzündungshemmend und hilft bei aktiven Akneausbrüchen, was dieses vielseitige Gesichtswasser mit vielen Wirkstoffen zu einem unerwarteten Kraftpaket macht.Nach einem Monat der Anwendung kommentierte eine Nutzerin (https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R1ZAL4I9SCR3Q5/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B073P6BPF5), dass „ich zuerst das Gefühl hatte, dass es nicht hilft, aber als ich es weiter benutzte, bemerkte ich einen RIESIGEN Unterschied! Mein Wangenbereich hatte eine raue Textur und die Narben, die ich habe, waren so auffällig. Jetzt, wo ich es seit einem Monat verwende, ist meine Haut so viel glatter und weicher und sieht gesünder aus! Die Flecken auf meinen Wangen sind weniger dunkler. Ich kann die Anwendung nur empfehlen! Zuerst mag es so aussehen, als würde es nichts bewirken, aber glaubt mir, wenn ihr es weiter benutzt, werdet ihr einen Unterschied sehen! Ich kaufe meine zweite Flasche! Ich liebe diese Marke!"Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2281347/Capture_One_Catalog0052.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosrx-enthullt-angebote-fur-die-bahnbrechende-hautpflege-bei-kaltem-wetter-fruhzeitiger-zugang-zu-den-black-friday-angeboten-von-amazon-fur-hautpflege-enthusiastinnen-und--enthusiasten-301995353.htmlPressekontakt:Hye In Lee,lhaein@cosrx.co.krOriginal-Content von: COSRX, übermittelt durch news aktuell