COP28: Taliban kritisieren Ausschluss von Klimakonferenz

KABUL (dpa-AFX) - Die in Afghanistan regierenden Taliban haben den Ausschluss ihres Landes bei der diesjährigen UN-Klimakonferenz in Dubai kritisiert. Vertreter der Regierung bei internationalen Verhandlungen nicht teilnehmen zu lassen sei eine Unterdrückung der Bevölkerung, zitierte der afghanische Nachrichtensender Tolonews am Donnerstag aus einem Schreiben der Umweltbehörde. Auch betonten die Islamisten dem Sender zufolge darin, dass Afghanistan Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel brauche.

Afghanistan gehört nach Einschätzung der Vereinten Nationen zu den Ländern, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind und die die geringsten Treibhausgasemissionen verursachen. Nach mehr als 40 Jahren Krieg hat das Land jedoch selbst kaum die Mittel, die Folgen des Klimawandels abzumildern.

Auch bei der Klimakonferenz COP27 im November vergangenes Jahr war Afghanistan nicht vertreten. Die Taliban-Regierung wurde bisher von keinem Land anerkannt./nal/DP/jha