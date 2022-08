COOL & SMART GmbH nimmt neue Dimensionen an: Ludwigshafener Unternehmen wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) -Die COOL & SMART GmbH, ein regional schnell wachsender Betrieb und lokaler Marktführer im Premiumsegment der Split-Klimaanlagen mit Sitz in Ludwigshafen, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter, die verschiedene, neu geschaffene Stellen besetzen. Besonders gefragt sind Mitarbeiter/-innen in der Montage mit der Spezialisierung auf Klimatechnik, Kundenbetreuer/-innen und im Backoffice rund ums Büro. Die Stellen bei COOL & SMART sind ab sofort verfügbar und der Bewerbungsprozess ist unkompliziert. Für die erste Kontaktaufnahme können Interessierte eine kurze formlose E-Mail an karriere@coolundsmart.de senden. Anschließend erhalten sie einen Anruf, in dem innerhalb von 15 bis 30 Minuten geklärt wird, ob und wie man einander weiterhelfen kann.Geschäftsführer Sascha Schalk: "Die Nachfrage nach unserer Dienstleistung ist in den letzten Monaten stark angestiegen - nicht nur durch die hohe Weiterempfehlungsrate, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass sich mit Klimageräten viel Geld beim Heizen sparen lässt. Wir wollen unser Team daher nun schnell weiter ausbauen, sind aber zugleich nicht bereit auf die gewohnte Qualität zu verzichten. Deswegen suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die sich einerseits eine hervorragende Zukunftsperspektive wünschen und andererseits mit uns und unserem komplett digitalisierten Handwerksbetrieb gemeinsam wachsen wollen. Dazu gehört persönlicher Einsatz und Herzblut. Werte wie Zusammenhalt und Harmonie, Ehrlichkeit und Respekt sowie zuverlässige Verantwortung sind fest in unserer Unternehmenskultur verankert."Die COOL & SMART GmbH ist für die Premium-Klimatisierung von Privathaushalten und Büros bekannt und renommiert. Eine persönliche und intensive Betreuung ihrer Kunden von der Beratung, über die Planung, bis zum Einbau der Geräte in höchster Qualität, ist nur eines der besonderen Merkmale. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und soll nun aufgrund des großen Erfolgs weiter wachsen. Das Team umfasst aktuell bereits 18 Mitarbeiter und soll in den nächsten Monaten um mehrere Mitarbeiter ergänzt werden."Für uns als Arbeitgeber sprechen mehrere Gründe: Wir verfügen über strukturierte und dokumentierte Prozesse für jeden Arbeitsschritt, arbeiten nur mit besten Arbeitsmitteln und legen mit privaten Treffen, Veranstaltungen, Freundschaften und Teamevents viel Wert auf die Work-Life-Balance. Mitarbeiter können sich bei uns selbst verwirklichen, indem sie genau das tun, was sie am besten können, werden am Firmenerfolg beteiligt und sind für mich Unternehmer in meinem eigenen Unternehmen. Wir stehen alle für Exzellenz, Spaß am Kampfgeist und eine offene Ideenkultur. Ich höre oft von meinen Mitarbeitern, dass die Zeit sehr schnell vergeht, weil sie für das, was sie hier tun, brennen. Zusätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine Mitarbeiter die besten Verbesserungsvorschläge liefern - besser als ich das selbst könnte. Daran sieht man, wie jeder einzelne Fachexperte für seine Tätigkeit ist. Daher bin ich auch gern bereit, guten und langjährigen Mitarbeitern auf Wunsch ein Firmenfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Dabei wird auch kein 'normaler Handwerker' ausgegrenzt. Ich denke, dass unsere Mission 'die Ehre der Handwerker zu retten' verpflichtet und ausgezeichnete Leistung sich immer auszahlt - auch ohne im Anzug zu stecken", so der Geschäftsführer.Mehr Informationen finden Bewerber unter www.coolundsmart.dePressekontakt:COOL & SMART GmbHVertreten durch: Sascha SchalkE-Mail: info@CoolundSmart.deWebseite: https://coolundsmart.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Sascha Schalk, übermittelt durch news aktuell