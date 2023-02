CONEXPO-CON/AGG 2023: XCMG Machinery präsentiert Vorzeigeprodukte auf bisher größter Ausstellung im Ausland

Las Vegas (ots/PRNewswire) -XCMG Machinery (SHE: 000425; „XCMG") wird auf der CONEXPO-CON/AGG 2023, die vom 14. bis zum 18. März in Las Vegas stattfindet, eine umfassende Palette mit 50 Vorzeigeprodukten in acht Hauptkategorien vorstellen. XCMG wird am Stand F9413 im Las Vegas Convention Center zu finden sein.Die alle drei Jahre stattfindende CONEXPO-CON/AGG ist die größte Baumaschinenmesse in Nordamerika und eine der drei wichtigsten Messen weltweit. Sie bietet den weltbesten Baumaschinenherstellern eine Plattform, um ihre neuesten Produkte und Technologien vorzustellen.In diesem Jahr nimmt XCMG zum zehnten Mal in 30 Jahren an der CONEXPO-CON/AGG teil, die in Bezug auf die Größe der Stände und die Anzahl der ausgestellten Maschinen, darunter die neuesten Kräne, Bagger, Lader, Rammmaschinen, Straßenbaumaschinen, Hubarbeitsbühnen, Bergbaumaschinen und Hafenmaschinen, die bisher größte Auslandsausstellung des Konzerns sein wird.„Wir hoffen, dass unsere Meilenstein-Ausstellung auf der CONEXPO-CON/AGG unter dem Motto ‚Solid to Succeed' nicht nur die besten Produkte zu den Kunden in aller Welt bringt, sondern auch das florierende Potenzial von XCMG als einem führenden chinesischen Baumaschinenhersteller deutlich machen wird, der technologische Innovationen vorantreibt und die Entwicklung umweltfreundlicher, nachhaltiger Produkte fördert", erklärte Yang Dongsheng, Vorsitzender von XCMG.XCMG wird den neuesten, für den nordamerikanischen Markt konzipierten All-Terrain-Kran, den XCA150_U, vorstellen, der mit seiner überragenden Hubkapazität, seinen intelligenten Steuerungssystemen, seinem ergonomischen Design und seiner in der Branche führenden Fahrleistung ein völlig neues Erlebnis bietet. Das Mensch-Maschine-Interaktionssystem, die intelligente Kranauslegertechnologie und das Fahrsteuerungssystem des Produkts bieten ein Höchstmaß an intelligenter Einsatzplanung bei größtmöglichem Sicherheitsschutz.In der Zwischenzeit wird XCMG die 17 speziell für Nordamerika entwickelten Bagger auf den Markt bringen, die den Kunden ein besonders hochwertiges Produkterlebnis bieten. Der XE35U ist ein Spitzenprodukt mit High-End-Konfiguration und hervorragender Leistung. Er ist ausgestattet mit:- zusätzlichen Hydraulikleitungen, die einen Wechsel zwischen Einweg- und Zweiwegkreisläufen ermöglichen;- elektrischen Proportionalsteuerungen mit Rollenschaltern zur präzisen Steuerung des hydraulischen Baggerdaumens und anderer Werkzeuge;- einem Motor, der perfekt auf die Leistung des Hydrauliksystems abgestimmt ist, um sicherzustellen, dass er im optimalen Kraftstoffverbrauchsbereich arbeitet, um die Brennstoffausnutzung zu verbessern und Kosten zu sparen;- ergonomisch gestaltetem, mechanisch gefedertem Sitz für eine bequeme Bedienung;- Schnellwechsler und hydraulischen Baggerdaumen, die die Arbeitseffizienz erheblich verbessern;- variablem Winkelausleger und kompaktem Schwenkradius für einen reibungslosen Einsatz auf beengten Baustellen;- leicht zugänglichen Wartungsstellen durch ein um 35 Grad nach vorne schwenkbares Vordach und vollständig aufklappbare Maschinenhauben.Das umfassende Angebot von XCMG auf der CONEXPO-CON/AGG umfasst auch einen XC948-Radlader, ein 4 Tonnen schweres Vorzeigemodell mit Cummins-Motor, das die US-amerikanischen T4F-Emissionsvorschriften und die europäischen Abgasvorschriften der Stufe V erfüllt und dennoch robuste Leistung liefert und Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und niedrigen Kraftstoffverbrauch bietet.Der BP600 hingegen ist ein für Nordamerika konzipierter elektrisch angetriebener Gegengewichtsstapler mit kurzem Radstand, der mit einem hocheffizienten Wechselstrommotor und einer hoch montierten, verstärkten, stoßdämpfenden Gusslenkachse sowie einem Hydrauliksystem ausgestattet ist, das sich an alle Betriebsanforderungen für verschiedene Einsatzszenarien in Fabriken, Lebensmittellagern sowie in der Fertigung anpassen lässt.Gemäß einem Entwicklungsplan, der darauf abzielt, die ehrgeizigen Ziele eines hochentwickelten, intelligenten, umweltfreundlichen, dienstleistungsorientierten, internationalen und innovativen Unternehmens zu erreichen, gehört XCMG heute zu den drei größten Bauherstellern weltweit und exportiert seine Produkte in mehr als 190 Länder und Regionen.Mit seinen vier F&E-Zentren in Übersee, mehr als 10 Produktionsstandorten und KD-Montagewerken sowie über 300 internationalen Händlern und Vertriebspartnern leistet XCMG nicht nur Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Produkte und Technologien, sondern unterstützt auch die Infrastruktur und die wirtschaftliche Entwicklung auf der ganzen Welt.Weitere Informationen zu XCMG und sein Geschäft in den USA finden Sie auf https://xcmg-usa.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3790171-1&h=3182434612&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3790171-1%26h%3D3115237834%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fxcmg-usa.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fxcmg-usa.com%252F&a=https%3A%2F%2Fxcmg-usa.com%2F).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2007495/CONEXPO_CON_AGG_2023_XCMG_Machinery_Showcase_Flagship_Products_Largest_Overseas.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3790171-1&h=4275719821&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3790171-1%26h%3D1544758080%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2007495%252FCONEXPO_CON_AGG_2023_XCMG_Machinery_Showcase_Flagship_Products_Largest_Overseas.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2007495%252FCONEXPO_CON_AGG_2023_XCMG_Machinery_Showcase_Flagship_Products_Largest_Overseas.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2007495%2FCONEXPO_CON_AGG_2023_XCMG_Machinery_Showcase_Flagship_Products_Largest_Overseas.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/conexpo-conagg-2023-xcmg-machinery-prasentiert-vorzeigeprodukte-auf-bisher-groWter-ausstellung-im-ausland-301753258.htmlPressekontakt:Wang Lin,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuell