COMRAMO AG erweitert Portfolio um intelligenteste Rechnungswesensoftware am Markt: Kooperation mit Diamant Software

Hannover/Bielefeld (ots) -Was sich viele kaufmännische Verantwortliche im Mittelstand wünschen, rückt mit der Kooperation von der COMRAMO AG und Diamant Software in greifbare Nähe: die nahtlose Verbindung von Prozessen aus dem Personal- und Projektmanagement mit der Finanzbuchhaltung.Wenn zwei mittelständische Unternehmen eine Kooperation eingehen, dann muss alles stimmen - sei es auf Produktebene, gleichen Grundsätzen und gemeinsamen Entwicklungszielen für die Zukunft. Diese Dinge haben nun die COMRAMO AG aus Hannover und die Diamant Software GmbH aus Bielefeld zusammengebracht.Wie gut die zwei Mittelständler tatsächlich zusammenpassen, bringt Peter Nohr, Vorstand der COMRAMO AG auf den Punkt: "Mit der Diamant Software GmbH haben wir einen Partner gefunden, der mit seiner Innovationsstärke, seiner Marktpräsenz und seinen Unternehmenswerten ausgezeichnet zu uns passt. Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft begründet zu haben, und überzeugt, dass beide Unternehmen ihre Stärken für die Zielmärkte nutzen können."Als Berater, Betreuer und Integrator von Human-Ressource Services sowie Cloud- und IT-Lösungen stärkt COMRAMO in erster Linie die passgenaue Erweiterung der eigenen Produkte. "Die innovativen Produkte und Lösungen der Diamant Software GmbH erweitern das Portfolio der COMRAMO AG und ermöglichen es uns, noch intensiver unsere Kunden im Finanzbereich zu entwickeln, damit diese ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken können", erklärt Toralf Lips, Prokurist / Director Sales & Marketing der COMRAMO AG. Was macht die Ergänzung der eigenen Produkte um eine intelligente Software für Rechnungswesen und Controlling - das Kerngeschäft von Diamant Software seit mehr als 40 Jahren - so wertvoll für die Anwender*innen und Kund*innen? Eine nahtlose Integration von HR- und Finanzdaten ermöglicht eine effiziente Kommunikation und Abstimmung zwischen den Bereichen, was den manuellen Zeitaufwand bei der Übertragung von Daten reduziert. Prozesse im kaufmännischen Bereich werden vereinfacht, während die Fehleranfälligkeit verringert wird. Ein Win-Win-Szenario für die Verwaltung mittelständischer Unternehmen aller Branchen.Als Spezialist für Rechnungswesen und Controlling bringt Diamant Software neben einer hohen Marktpräsenz mit entsprechender Branchenexpertise vor allem umfassendes Technologie-Knowhow in die Partnerschaft ein. Bereits vor gut 18 Jahren lief das erste Diamant Rechnungswesen in der Cloud - lange bevor die Technologie marktüblich wurde. Als Best-of-Breed-Anbieter betreut der Bielefelder Mittelständler aktuell mehr als 3.000 Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen.Fabian Scarabis, Leiter Geschäftsbereich Gesundheits- und Sozialwesen bei Diamant Software unterstreicht die Synergien der künftigen Zusammenarbeit: "Die COMRAMO AG ist ein Unternehmen, welches mit einem breiten Portfolio schon sehr lange in den Märkten unterwegs ist, in denen auch wir stark positioniert sind."Dr. Haiko van Lengen, CEO der Diamant Software ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass die COMRAMO AG unsere Leidenschaft und Innovationsfreude für das Rechnungswesen erkannt hat und künftig auf unsere Produkte setzen möchte. Im Übrigen hatten wir bereits in den ersten Gesprächen ein gutes Gefühl, weil unsere Unternehmen ein sehr ähnliches Wertefundament haben."Schlussendlich verbindet beide Mittelständler nicht nur eine "gemeinsame DNA", sondern vielmehr ein grundsätzliches Ziel: die Digitalisierung der mittelständischen Kunden voranzutreiben und hier echte Mehrwerte und Zukunftssicherheit aufzubauen.Über COMRAMODie COMRAMO AG ist ein bundesweit tätiges Unternehmen in der IT-Branche. Seit mehr als 40 Jahren sind wir auf die Beratung und Betreuung von Softwareanwendungen, Dienstleistungen sowie Cloud- und IT-Lösungen spezialisiert. Die Daten unserer Kunden hosten wir in unserem eigenen Rechenzentrum, welches zu einem der modernsten und sichersten mittelständischen Rechenzentren Deutschlands zählt. Wir sind ein starker Partner für innovative Lösungen im Personalwesen, HR Management, IT Services, Financial Solution und Project-Management. Als IT-Dienstleister ist unser Kundenstamm ebenso vielfältig wie die Technologien, die wir für unsere Produkte nutzen. www.comramo.deÜber Diamant SoftwareDiamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 40.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie insbesondere Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesen vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Herstellers. Diamant Software verfolgt die Vision, die intelligenteste Rechnungswesen-Software an den Markt zu bringen. Hieran arbeiten mehr als 300 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. 