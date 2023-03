COLORSMITH, DIE ERSTE UND EINZIGE INDIVIDUELLE HAARFARBE FÜR MÄNNER, BRINGT NEUE STYLINGGERÄTE IN SALONQUALITÄT AUF DEN MARKT

El Segundo, Kalifornien, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) -Professionell entwickelt, um das Styling-Erlebnis zu Hause zu verbessern, hergestellt mit hochwertigen Inhaltsstoffen in 100 % recycelbaren FlaschenDie preisgekrönte Marke Colorsmith, die Haarfarben für Männer auf Bestellung für zu Hause herstellt, fügt fünf neue Premium-Stylingprodukte hinzu - Grooming Lotion, Styling Creme Paste, Flex Gel, Pomade und Clay Creme - um ihren Kunden ein sicheres und einfaches Styling zu ermöglichen. Der Duft des Stylers ist frei von Parabenen und enthält Noten von Zitrusfrüchten, frischen Kräutern und Patchouli.„Unsere professionellen Formeln enthalten hochwertige Wirkstoffe wie Quinoa, Aloe Vera und Seetang-Extrakt und sind frei von SLS und SLES. Im Sinne der Nachhaltigkeit besteht die Verpackung zu 100 % aus PCR und ist zu 100 % recycelbar", so Dr. Greta Rose, CEO. „Wir freuen uns, unseren Kunden nun von der Farbanwendung über die Pflege bis hin zum Styling zur Seite zu stehen und ihnen von Anfang bis Ende die beste Erfahrung in Sachen Haarfarbe, Haarpflege und Styling zu bieten", fügt Rose hinzu.Die 6,5 fl oz Grooming Lotion (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3820563-1&h=3411078062&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3820563-1%26h%3D2275719345%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.co%252Fproducts%252Fv%252F1584%252Fgrooming-lotion%26a%3D6.5%2Bfl%2Boz%2BGrooming%2BLotion&a=6%2C5+fl+oz+Grooming+Lotion) ($18) verbessert die Frisierbarkeit, reduziert Frizz und verleiht dem Haar ein natürliches Finish.Die 5 oz Styling Creme Paste (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3820563-1&h=3629645729&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3820563-1%26h%3D2638166117%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.co%252Fproducts%252Fv%252F1599%252Fstyling-creme-paste%26a%3D5%2Boz%2BStyling%2BCreme%2BPaste&a=5+oz+Styling+Creme+Paste) ($18) beginnt als Creme und endet als Paste. Dieses universelle Stylingprodukt verleiht texturierten Styles Struktur, verleiht lockigem Haar Definition und reduziert Frizz.Das 5 oz Flex Gel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3820563-1&h=3022946035&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3820563-1%26h%3D2630943434%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.co%252Fproducts%252Fv%252F1628%252Fflex-gel%26a%3D5%2Boz%2BFlex%2BGel&a=5+oz+Flex+Gel) ($18) mit einer nicht flockigen Formel bändigt Frizz, verleiht Definition und verbessert die Handhabbarkeit, um dem Haar ein natürliches Finish zu verleihen.Die 2,82 oz Pomade (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3820563-1&h=1383637093&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3820563-1%26h%3D1207797962%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.co%252Fproducts%252Fv%252F1684%252Fpomade%26a%3D2.82%2Boz%2BPomade&a=2%2C82+oz+Pomade) ($18) ist ein Styler mit mittleren Halt und einem hochglänzenden Finish für geschmeidige Styles.Die 2,82 oz Clay Creme (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3820563-1&h=3500084431&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3820563-1%26h%3D3926185402%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.co%252Fproducts%252Fv%252F1677%252Fclay-creme%26a%3D2.82%2Boz%2BClay%2BCreme&a=2%2C82+oz+Clay+Creme) ($18) ist ein Ton-Stylingprodukt mit der Textur einer Creme und einem mittelstarken Halt.Die neue Haarpflegelinie von Colorsmith ist in den USA und den meisten europäischen Ländern erhältlich, darunter Großbritannien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3820563-1&h=2076653367&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3820563-1%26h%3D3120537461%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.colorsmith.uk%252Fproducts%26a%3DUK&a=Gro%C3%9Fbritannien), Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien.Für weitere Informationen über die Haarpflege von Colorsmith oder um ein Farbprofil zu erstellen, besuchen Sie bitte www.colorsmith.co. Bleiben Sie mit Colorsmith auf Instagram, Facebook und YouTube in Kontakt.Informationen zu Colorsmith:Colorsmith, das 2020 auf den Markt gekommen ist, bietet Männern ein völlig individuelles Haarfärbeerlebnis für eine natürlich aussehende Grauabdeckung zu ihren eigenen Bedingungen. Jede Bestellung umfasst eine individuelle Farbe, persönliche, leicht verständliche Anleitungen, Färbetools und Zugang zu Coloristen, die bei jedem Schritt helfen können. Colorsmith wurde von dem Team gegründet, das hinter dem preisgekrönten Haarfärbeunternehmen eSalon steht, und stützt sich auf eine hochmoderne, doppelt patentierte Technologie.