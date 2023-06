Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Finanztrends Video zu Fresenius



mehr >

Köln (ots) -Während des Festakts zum 175-jährigen Jubiläum "Bildung im Namen Fresenius" am 31. Mai in Wiesbaden hat die traditionsreiche Cognos Bildungsgruppe verkündet, dass sie sich am Markt neu aufstellt: Unter der neuen Dachmarke "Carl Remigius Fresenius Education Group" setzt das Unternehmen künftig seine Erfolgsgeschichte fort. Ziel ist es, die begehrteste Bildungsgruppe in Deutschland zu werden.Die COGNOS heißt jetzt Carl Remigius Fresenius Education Group. Sie rückt mit der Umfirmierung Erbe und Vision des Gründungsvaters Carl Remigius Fresenius in den Fokus. Sein Name stand bereits vor 175 Jahren für Pionierarbeit im Bereich der Bildung, für anwendungsorientierte Lehre, für Exzellenz in der Ausbildung sowie für Risikobereitschaft, Gründerspirit und Unternehmertum. Eigenschaften und Werte, die das Unternehmen bis heute lebt. "Unsere langjährige Tradition hebt uns von unseren Wettbewerbern ab. Wenn man 175 Jahre besteht, muss der Markt von unserer Kompetenz überzeugt sein", erklärt Werner Unger, CEO und COO der Carl Remigius Education Group. Die Zusammenführung aller Bildungsmarken der Gruppe unter dem Namen Carl Remigius Fresenius verpflichtet sie auf die Werte des Gründervaters und erhört ihren Wiedererkennungswert in der Bildungslandschaft. Den Bogen zwischen Vergangenheit und Zukunft baut der neue Claim auf: "Next Generation Edcuation. Since 1848". "Damit bringen wir unseren Anspruch zum Ausdruck, weiter mit der Zeit zu gehen und stets die Bildungserlebnisse zu bieten, die die Märkte verlangen. Unsere Bildung wird auch weiterhin zukunftsorientiert sein, so dass wir den digitalen Wandel in der Bildungslandschaft aktiv mitgestalten und ein starker Player am Markt bleiben", erklärt Unger weiter.Carl Remigius Fresenius Education Group setzt auf Wachstum"Unsere Vision ist es, in Deutschland der begehrteste Bildungsanbieter zu werden. Wir haben alle Voraussetzungen, die es dazu braucht, und streben in den nächsten Jahren an, die Zahl unserer Studierenden und Schüler:innen deutlich zu erhöhen. Eine mögliche Benchmark könnte 100.000 sein", so Kai Metzner, CMO der Carl Remigius Fresenius Education Group. "Wir wollen im In- und Ausland weiterwachsen. Auf dem heimischen Markt werden wir innerhalb der nächsten drei Jahre zusätzliche Standorte vor allem im Ruhrgebiet sowie im Süden und Osten Deutschlands eröffnen. Auch in Europa und Afrika wollen wir zukünftig stärker vertreten sein", präzisiert Metzner. "Aktuell finden zudem Gespräche mit einer großen US-amerikanischen Bildungseinrichtung statt, mit der wir eng zusammenarbeiten und über Europa hinaus agieren wollen", fügt Unger hinzu. Um zudem inhaltlich für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, geht die Gruppe vermehrt strategische Partnerschaften in den Bereichen Digitalisierung oder Nachhaltigkeit ein. Dazu zählen der jüngste Kauf der Know How! AG, eine der Innovatoren im Bereich der digitalen Weiterbildung für Unternehmen oder die kürzlich übernommene ecosign Akademie für Gestaltung, die bundesweit erste Akademie für Design mit besonderem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit."Unsere Bildungsprodukte werden wir zunehmend flexibler und durchlässiger gestalten und an die sich immer schneller ändernden Bedürfnisse der Märkte bzw. unserer Kunden sowie die sich bietenden Möglichkeiten neuer Technologien anpassen", sagt Metzner. Von der Ausbildung über ein breites Portfolio an Studiengängen bis hin zu Weiterbildungsangeboten oder Zertifikatskursen: Ziel der Gruppe sei es, Menschen lebenslanges Lernen auf höchstem Niveau zu ermöglichen und sie individuell zu begleiten. Dies gelinge mit hochqualifizierten Lehrenden, talentierten Mitarbeiter:innen, hervorragenden Services, innovativen Studienangeboten und nicht zuletzt einer agilen Unternehmensstruktur.Über die Carl Remigius Fresenius Education GroupSeit ihrer Gründung hat sich die COGNOS Bildungsgruppe als einer der größten und renommiertesten Bildungsanbieter am Markt etabliert. Sie betreibt Fachschulen, Fachhochschulen, Universitäten und Weiterbildungseinrichtungen im In- und Ausland. In den derzeit rund 150 verschiedenen Ausbildungen und Studiengängen sind rund 35.000 Lernende an 63 Standorten eingeschrieben. Insgesamt arbeiten 2.500 Mitarbeitende in der Gruppe. Zum 31. Mai 2023 hat sich die COGNOS BIldungsruppe in Carl Remigius Fresenius Education Group umbenannt.Pressekontakt:Melanie HahnPressesprecherinTelefon M +49 171 359 2590melanie.hahn@hs-fresenius.deCarl Remigius Fresenius Education AGAlte Rabenstraße 220148 HamburgT +49 40 4 19 09-00F +49 40 4 19 09-333info@crf-education.comwww.crf-education.comVerwaltungssitz:Im Mediapark 4e50670 KölnT +49 221 92 15 12-0F +49 221 92 15 12-10Original-Content von: Cognos AG, übermittelt durch news aktuell