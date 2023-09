COGITANDA jetzt auch im VEMA Ranking die Nr. 1

Köln (ots) -Kölner Cyber-Risiko-Spezialist lässt in Maklerbefragung alle Wettbewerber hinter sich.COGITANDA hat den ersten Platz in der Qualitätsumfrage 2023 der VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft erreicht. Damit verwies COGITANDA namhafte Wettbewerber wie Hiscox, Markel, HDI, Ergo, AXA, Gothaer und Allianz auf die nachfolgenden Plätze. Die Befragung erfasste die Zufriedenheit der VEMA-Partner mit zehn Versicherern im Bereich Cyber.Die Bewertungen erfolgten nach dem Schulnotenprinzip. COGITANDA erzielte dabei einen bemerkenswerten Durchschnitt von 1,77 in den abgefragten Kategorien und schnitt besonders stark in den Bereichen Produktqualität (Note 1,43) und Antragsbearbeitung/Policierung (Note 1,77) ab. In der Kategorie Schadenbearbeitung (Note 1,84) platzierte sich das Unternehmen ebenfalls auf den vorderen Rängen.Auszeichnung für Engagement und ExzellenzJörg Wälder, Gründer und CEO der COGITANDA Group, äußerte sich zur Auszeichnung: "Diese Platzierung ist eine Ehre für uns, gerade angesichts der starken Konkurrenz. Es bestätigt unser Engagement für Exzellenz und unsere Vision, unseren Kunden nicht nur erstklassige Produkte, sondern auch erstklassigen Service zu bieten."Die VEMA ist seit 1997 aktiv und steht als genossenschaftlich organisierter Verbund von mehr als 4.400 Versicherungsmaklern in Deutschland für die Bündelung der Interessen und des Geschäftsvolumens ihrer Partnerbetriebe. COGITANDA, 2016 gegründet, hat sich als zuverlässiger Partner im Bereich Cyber-Sicherheit etabliert und bietet neben Versicherungsdienstleistungen auch umfassende Präventionsmaßnahmen und Schadendienstleistungen an.Wälder fügt hinzu: "Unsere Zusammenarbeit mit der VEMA und die Wertschätzung durch ihre Partner sind ein Zeugnis unserer Expertise und unseres Engagements im Bereich Cyber-Sicherheit. Wir sind entschlossen, weiterhin Maßstäbe in dieser wichtigen Versicherungssparte zu setzen."Über die StudieDie Qualitätsumfrage der VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft ist eine regelmäßig durchgeführte Bewertung, die das Feedback ihrer 4.400 Partnerbetriebe sammelt und auswertet. Für die Umfrage im Juli 2023 wurden insgesamt 554 Nennungen von den VEMA-Partnern gesammelt, die ihre Meinung zu zehn führenden Versicherern im Bereich Cyber abgaben.Über COGITANDACOGITANDA ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf den Umgang, die Bewältigung sowie die Versicherung von Risiken der heute stark vernetzten, digitalen Welt konzentriert. Dies umfasst technische Risiken im klassischen Sinne, aber insbesondere auch die sogenannten Cyber-Risiken. Dabei verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz. Dieser besteht aus Risikoprävention, Versicherungslösungen sowie Schadenmanagement. Ein maßgeschneiderter und fairer Versicherungsschutz ist für die Mitarbeiter der COGITANDA ein zentrales Ziel. Das COGITANDA Team besteht aus Experten aller relevanten Fachrichtungen - von Versicherungsmanagern bis hin zu erfahrenen Schadenmanagern und IT-Spezialisten, die mit dem neuesten Stand der technischen Entwicklung vertraut sind.Weitere Informationen finden Sie auf www.cogitanda.com.Pressekontakt:Sebastian Öttl | COGITANDA GroupDürener Straße 401 B | 50858 KölnMail: sebastian.oettl@cogitanda.comGiulia Ullrich | fischerAppelt, relations GmbHWiddersdorfer Str. 205 | 50825 KölnTel.: +49 221 569 38 142 | Mail: giulia.ullrich@fischerappelt.deOriginal-Content von: COGITANDA, übermittelt durch news aktuell