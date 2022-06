COGITANDA erneut Spitzenreiter im Cyber-Rating von Assekurata

Köln (ots) -- Der Cyber-Spezialist COGITANDA belegt mit seinem Gewerbe-Tarif "Cyber Pro+" abermals den ersten Platz und setzt sich damit erneut gegen alle Konkurrenten durch- COGITANDA erreicht die perfekte Note 1,0 und verbessert damit sein Ergebnis gegenüber der vorherigen Ausgabe des Cyber-Ratings (2020: 1,2) noch einmal- COGITANDA-CEO Jörg Wälder: "Ich freue mich sehr, dass sich der Zuspruch, den wir am Markt erfahren, auch in diesem wichtigen Branchen-Rating widerspiegelt."COGITANDA ist mit seinem gewerblichen Tarif "Cyber Pro+" erneut Sieger des Cyber-Rankings der Ratingagentur Assekurata. Mit seiner Police setzt sich der Cyber-Versicherungsanbieter gegen 28 Konkurrenten durch. Der Cyberspezialist erreicht im diesjährigen Rating sogar die Bestnote 1,0 ("sehr gut") und kann seine Wertung seit der letzten Auflage damit noch einmal leicht verbessern (2020: 1,2)."Durch Cyber-Schäden entsteht jedes Jahr ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden - Tendenz steigend. Deswegen ist es wichtig, dass Unternehmen Cyber-Risiken finanziell absichern. Mit unseren maßgeschneiderten Cyber-Policen bieten wir Unternehmen die Möglichkeit dazu. Außerdem helfen wir ihnen durch eigenständige Dienstleistungen in den Bereichen Risiko-Prävention und Schadenmanagement, sich vor Cyber-Kriminellen zu schützen und im Fall der Fälle schnell wieder auf die Beine zu kommen.", sagt Jörg Wälder, CEO der COGITANDA Group. "Ich freue mich sehr darüber, dass die Qualität unseres Angebots sowohl von unseren Kunden und Maklerpartnern als auch von einer renommierten Ratingagentur wie Assekurata honoriert wird. Und ich bin stolz, dass wir unsere Bewertung seit dem letzten Cyber-Rating sogar noch einmal verbessern konnten."Cyber-Versicherungen sind in Deutschland noch ein junges Geschäftsfeld. Bisher hat sich kein einheitlicher Marktstandard herauskristallisiert. Zur Aufstellung des Rankings hat Assekurata deshalb 28 Cyber-Versicherungsangebote im gewerblichen Segment miteinander verglichen. Assekurata hat die Cyber-Policen im Hinblick auf ihre Tarifbedingungen, den Leistungsumfang und ihre Transparenz bewertet. Das Prüf- und Bewertungsschema besteht aus über 60 Detailkriterien, die mit unterschiedlicher Gewichtung in die Bewertung einfließen. Geprüft werden allgemeine Bestimmungen, Gegenstand der Versicherung, Eigenschäden, Schutz von Identität und Reputation, Zahlungsmittelkonten und Kreditkarten, Schutz von Sachen und Daten, Betriebsunterbrechung, Drittschäden, Schadenmanagement und Transparenz.Eine tabellarische Übersicht aller Ratingergebnisse von Assekurata finden Sie hier (https://go.fischerappelt.de/20220629_Assekurata_Ranking_Liste). Ein Foto von Jörg Wälder finden Sie hier (https://go.fischerappelt.de/portraet_joerg_waelder_cogitanda).Über COGITANDACOGITANDA ist eine Unternehmensgruppe, die sich ausschließlich auf den Umgang mit Cyber-Risiken, deren Bewältigung sowie deren Versicherung konzentriert. Dabei verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz bestehend aus Cyber-Risikoprävention, Versicherungslösungen sowie Schadenmanagement. Ein maßgeschneiderter und fairer Versicherungsschutz steht für die Mitarbeiter der COGITANDA immer an erster Stelle. Das COGITANDA Team besteht aus Experten aller relevanten Fachrichtungen. Von Versicherungsmanagern bis hin zu mit dem neuesten Stand der technischen Entwicklung vertrauten IT-Spezialisten.Weitere Informationen finden Sie auf www.cogitanda.comDie gesamte Pressemitteilung können Sie hier (https://go.fischerappelt.de/pm_cogitanda_testsieger_assekurata) herunterladen.Pressekontakt:Ben SchmidtCOGITANDA Dataprotect AGTel.: +49 2643 9032-900Ben.Schmidt@cogitanda.comLaura Maria KämzfischerAppelt relations GmbHTel. +49 151 12939978cogitanda@fischerappelt.deOriginal-Content von: COGITANDA, übermittelt durch news aktuell