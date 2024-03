CO2 Gro Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von Co2 Gro wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

In Bezug auf die Dividende weist Co2 Gro derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 2,38 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Auch positive Themen rund um den Wert wurden in den letzten Tagen vermehrt angesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Co2 Gro-Aktie in einem Abwärtstrend liegt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,08 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,045 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,07 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Co2 Gro auf Basis verschiedener Faktoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.