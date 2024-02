CO2 Gro Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Co2 Gro-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,43 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Maschinen"-Branche.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Co2 Gro-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,08 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,065 CAD liegt, was einer Abweichung von -18,75 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,07 CAD liegt über dem Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,14 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Co2 Gro-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine neutrale Einschätzung für die Co2 Gro-Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Co2 Gro-Aktie beträgt 66,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "Neutral"-Einstufung der Co2 Gro-Aktie führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CO2 Gro-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich CO2 Gro jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CO2 Gro-Analyse.

CO2 Gro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...