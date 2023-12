CO2 Gro Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse des Co2 Gro zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,1 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 0,075 CAD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -25 Prozent liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,07 CAD auf, was einer positiven Differenz von +7,14 Prozent entspricht und somit als "gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutral" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Co2 Gro diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen positive Tendenzen, was auch für den gesamten analysierten Zeitraum gilt. Auch aktuell sind die Themen, die die Anleger interessieren, überwiegend positiv, weshalb die Aktie heute eine "gute" Einschätzung erhält. Insgesamt wird Co2 Gro basierend auf dem Anleger-Sentiment als "gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Co2 Gro liegt derzeit bei 41,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "neutral" Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50), was zu einer weiteren "neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird Co2 Gro daher im Bereich des RSI als "neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Co2 Gro eine mittlere Aktivität aufweisen, weshalb diesem Signal eine "neutral" Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "neutralen" langfristigen Stimmungsbild führt.