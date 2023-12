CN Energy Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung der Anleger bei Cn Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen. Bei Cn Energy wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für den 7-Tage-Zeitraum beträgt der RSI von Cn Energy 61,11, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Dadurch ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Cn Energy-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (0,17 USD) deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (0,09 USD) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Cn Energy-Aktie sowohl aufgrund der Diskussionen in den sozialen Medien als auch aufgrund der technischen Analyse mit einem neutralen bis schlechten Rating bewertet.

