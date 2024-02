CN Energy Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Cn Energy. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 43,02 Punkte, was bedeutet, dass Cn Energy derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Cn Energy liegt mit einem Wert von 51,61 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "neutral" Bewertung basierend auf dem RSI.

Mit Blick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cn Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,94 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,49 USD weicht davon um -62,18 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,72 USD) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ein "schlecht" Rating. Insgesamt erhält Cn Energy somit basierend auf der einfachen Charttechnik ein "schlecht" Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cn Energy wurde langfristig eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "schlechten" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Cn Energy im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Cn Energy, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "neutral".