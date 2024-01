CNX Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Cnx hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,66 Prozent erzielt, was 2,25 Prozent über dem Durchschnitt (24,41 Prozent) im Energiesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 24,41 Prozent, und Cnx liegt aktuell 2,25 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Cnx abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Cnx, und das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 17 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -14,74 Prozent fallen könnte.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +3 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,36 USD mit dem aktuellen Kurs von 19,94 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 20,73 USD weist eine Abweichung von -3,81 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen im Internet haben zu einer starken Aktivität in Bezug auf Cnx geführt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ zugenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.