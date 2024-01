CNX Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor hat die Cnx-Aktie eine Rendite von 26,66 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 20,38 Prozent, wobei die Cnx-Aktie mit 6,28 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cnx-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 55,38 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 59,59, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.

Betrachtet man die Analysteneinschätzungen, so liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 17 USD, was einer möglichen Kursveränderung von -15 Prozent vom letzten Schlusskurs (20 USD) entspricht. Somit erhält die Cnx-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein aktueller Kurs der Cnx von 20 USD, was einer Entfernung von +4,28 Prozent vom GD200 (19,18 USD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21 USD, was einen Abstand von -4,76 Prozent bedeutet. Somit wird der Kurs der Cnx-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.