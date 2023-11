CNX Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cnx-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 86 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,35, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver und vier Tagen negativer Kommunikation. In den letzten Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Cnx, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral", mit einem erwarteten Kursziel von 17 USD und einer Erwartung von -17,48 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor hat die Cnx-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 27,91 Prozent erzielt, was jedoch 21,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet aufgrund der Unterperformance.