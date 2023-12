CNX Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 43,46, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beträgt 57,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor, hat die Aktie von Cnx im letzten Jahr eine Rendite von 26,66 Prozent erzielt, was 16,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 43,18 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Cnx in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Cnx bei 20 USD positiv bewertet, da er um +5,43 Prozent über dem GD200 (18,97 USD) liegt. Allerdings zeigt der GD50 einen Kurs von 21,49 USD an, was zu einem Abstand von -6,93 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Cnx-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.