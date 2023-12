CNX Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Cnx hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 19,51 Prozent gestiegen, was eine Überrendite von +7,15 Prozent für Cnx bedeutet. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 19,51 Prozent im letzten Jahr, wobei Cnx um 7,15 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Überrendite in beiden Bereichen wurde Cnx in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz im Netz ergab die langfristige Beobachtung eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt wird Cnx daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, in denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, im Vergleich zu vier Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cnx diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cnx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 38, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 58,63 ebenfalls nicht überkauft oder überverkauft, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Cnx.