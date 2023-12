CNT Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Aktie von Cnt zeigt aus technischer Sicht eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 0,34 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,315 HKD lag, was einem Unterschied von -7,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,32 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit -1,56 Prozent nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cnt-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Analyse.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cnt 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche als unterbewertet erscheint. Im Branchenvergleich zeigt die Aktie jedoch eine Underperformance von -3,69 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cnt-Aktie zeigt gemischte Signale. Während der RSI der letzten 7 Tage neutral ist, wird der RSI der letzten 25 Tage als überkauft eingestuft, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die technische und fundamentale Analyse eine neutrale bis negative Bewertung für die Cnt-Aktie. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.