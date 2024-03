CNT Aktie: Was für ein Plan!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Cnt wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat unserer Messung nach kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls eine neutrale Bewertung bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Cnt in diesem Punkt also eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Cnt liegt bei 6,25 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als neutrales Investment angesehen und von der Redaktion neutral bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Chemikalien) wird Cnt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 2,51, was einem Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,33 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Cnt daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Cnt weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI25 liegt jedoch bei 100, was darauf hinweist, dass Cnt überkauft ist und somit eine negative Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Cnt-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.