CNO-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie von Cno wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 10,74 liegt sie insgesamt 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 39,81. In Bezug auf die fundamentale Analyse erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Cno im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche eine Dividendenrendite von 2,6 % auf, was 1,26 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 3,86 % liegt. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Cno-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 23,61 USD, während der Aktienkurs bei 28,1 USD um +19,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 25,34 USD führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie damit ein Rating von "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch keine signifikant höhere oder niedrigere Beachtung als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Cno-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

