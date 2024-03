CNO Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Cno Financial Group":

Die Anlegerstimmung gegenüber Cno war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt neun positive Tage, vier negative Tage und an einem Tag war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Die Einschätzungen der Analysten für Cno waren in den letzten 12 Monaten eher neutral, wobei keine negativen Bewertungen vergeben wurden. Auf institutioneller Ebene erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating. Allerdings liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und die Analysten erwarten eine negative Entwicklung des Kurses um etwa 10,98 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 24 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich hat Cno in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Versicherung"-Branche eine Underperformance von -30,16 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Cno um 7,15 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance und einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenpolitik von Cno wird ebenfalls negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -2,18 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt spiegeln die Anlegerstimmung, die Analystenbewertungen, die Branchenperformance und die Dividendenpolitik eine eher negative Einschätzung von Cno wider. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird.