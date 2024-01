CNO Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Cno Financial Group":

Die Analysteneinschätzung für die Cno-Aktie ist neutral, basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten. Es gibt insgesamt 1 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 25,75 USD, was eine negative Performance von -7,71 Prozent bedeutet, da der aktuelle Kurs bei 27,9 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Insgesamt wird die Analysteneinschätzung von uns als Redaktion als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cno-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 23,71 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 27,9 USD (+17,67 Prozent), weshalb die Aktie als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (25,57 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+9,11 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Cno-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 10,74 und liegt damit 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 39. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Cno in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,88 Prozent. Dies ist eine Outperformance von +5,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 18,82 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,03 Prozent hatte, liegt Cno um 12,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.