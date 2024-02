CNO Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs von Cno hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 22,2 Prozent erzielt, was 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 15,78 Prozent erreichte, übertrifft Cno mit 6,42 Prozent deutlich. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Cno-Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 51,38 liegt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, da er bei 52,06 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cno bei 24,61 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs von 26,77 USD liegt 8,78 Prozent über diesem Durchschnitt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 27,2 USD, was einer Differenz von -1,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Anleger-Sentiment für die Cno-Aktie ist überwiegend positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden besonders positive Themen rund um Cno diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.