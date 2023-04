CNO Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Für die Aktie Cno stehen per 25.04.2023, 08:13 Uhr 21.97 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Cno zählt zum Segment "Lebens- und Krankenversicherung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Cno auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,36 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 37,8. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Cno auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Cno von 21,97 USD ist mit +2,47 Prozent Entfernung vom GD200 (21,44 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 23,19 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Cno-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Cno hat mit einer Dividendenrendite von 2,46 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (94.87%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Versicherung"-Branche beträgt -92,41. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cno-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.