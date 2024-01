CNO Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Cno Financial Group":

Die Cno-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es eine "Gut"-, vier "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 25,75 USD, was einem Abwärtspotenzial von -8,13 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Cno daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cno liegt bei 26,32, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36,98, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cno beträgt 10, was im Vergleich zur Branche "Versicherung" eine Unterbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Cno-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,74 USD lag, während er am letzten Handelstag bei 28,03 USD lag. Dies entspricht einer positiven Abweichung von 18,07 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält Cno daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.