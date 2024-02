CNH Industrial NV Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Aktienkurs von Cnh Industrial hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 124,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Überperformance von 124,61 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinenbranche liegt bei 0 Prozent, wobei Cnh Industrial aktuell 124,61 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cnh Industrial auf 11,64 EUR, während der aktuelle Kurs bei 11,09 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -4,73 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 10,96 EUR, was einer Abweichung von +1,19 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cnh Industrial beträgt 66,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 45,97 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie von Cnh Industrial bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt mit "Neutral" bewertet.